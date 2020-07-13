Кандидатов на должности глав НБУ, АМКУ и вице-премьера ОПК презентовали Зеленский и Шмыгаль

Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль. Фото: Зеркало недели

https://racurs.ua/n141064-kandidatov-na-doljnosti-glav-nbu-amku-i-vice-premera-opk-prezentovali-zelenskiy-i-shmygal.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания фракции «Слуга народа» презентовали кандидатов на должности глав Национального банка Украины (НБУ), Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп из партии «Слуга народа» Александр Качура.

Чуть позже Качура сообщил, что фракция утвердила рекомендовать Ольгу Пищанскую на должность главы АМКУ и Олега Уруского на должность вице-премьера по вопросам ОПК.

А вот кандидатура на должность главы НБУ будет обсуждаться в среду. По словам Качуры, есть несколько кандидатов. Но до конца этой недели глава НБУ должен быть назначен.

Коллега Качуры Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что президент призвал нардепов пока не уезжать в отпуска для того, чтобы в ближайшее время назначить главу Нацбанка.

Как ранее писал «Ракурс», 3 июля на внеочередном заседании парламента в отставку был отправлен глава НБУ Яков Смолий. Зеленский отметил, что в отставке Смолия нет ничего критичного, ведь остальные структуры Нацбанка продолжают работать.