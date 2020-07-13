Штрафами и депортацией начал встречать туристов Кипр. Фото: Европа Кипр

https://racurs.ua/n141063-shtrafami-i-deportaciey-nachal-vstrechat-turistov-kipr.html

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Туристы на Кипре рискуют быть оштрафованными на 300 евро или даже депортированными из страны, если не заполнят спецпропуск CyprusFlightPass до вылета на остров.

Такое решение приняло сегодня, 13 июля, Министерство инфраструктуры Кипра, сообщает Cyprus Mail.

Сначала министерство установило штраф на уровне 150 евро, однако позже сумма была удвоена. В ведомстве добавили, что спецпропуск должен быть обязательно заполнен онлайн до вылета на Кипр.

Пассажирам необходимо предъявлять его при посадке на самолет и иметь при себе при прохождении паспортного контроля после прибытия на остров.

В случае предоставления ложных сведений в спецпропуске туристу могут выдвинуть дополнительные обвинения во лжи и передать дело правоохранителям.

Уже был зафиксирован инцидент, когда пассажир прибыл на Кипр без спецпропуска и предоставил неправдивые данные относительно страны вылета. Лишь после того, как турист сдал положительный тест на коронавирус, он признался, что прибыл на остров из другой страны.