Штрафами та депортацією почав зустрічати туристів Кіпр. Фото: Європа Кіпр

https://racurs.ua/ua/n141063-shtrafamy-ta-deportaciieu-pochav-zustrichaty-turystiv-kipr.html

Ракурс

Туристи на Кіпрі ризикують бути оштрафованим на 300 євро або навіть депортованими з країни, якщо не заповнять спеціальну перепустку CyprusFlightPass до вильоту на острів.

Таке рішення ухвалило сьогодні, 13 липня, Міністерство інфраструктури Кіпру, повідомляє Cyprus Mail.

Спочатку міністерство встановило штраф на рівні 150 євро, однак пізніше сума була подвоєна. У відомстві додали, що спецперепустка повинна бути обов’язково заповненою онлайн до вильоту на Кіпр.

Пасажирам необхідно пред’являти її під час посадки на літак та мати з собою під час проходження паспортного контролю після прибуття на острів.

У разі надання неправдивих відомостей у спецперепустці туристу можуть висунути додаткові звинувачення у брехні і передати справу правоохоронцям.

Вже був зафіксований інцидент, коли пасажир прибув на Кіпр без спецперепустки і надав неправдиві дані щодо країни вильоту. Лише після того, як турист здав позитивний тест на коронавірус, він зізнався, що прибув на острів із іншої країни.