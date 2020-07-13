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Під асфальт провалився сміттєвоз у Києві. Фото: Instagram
Під асфальт провалився сміттєвоз у Києві (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n141062-pid-asfalt-provalyvsya-smittievoz-u-kyievi-foto.htmlРакурс
У Києві на бульварі Дружби народів 32а під асфальт провалився сміттєвоз. Заднє колесо важкої техніки провалилося у пустоту, яка утворилася під дорожнім покриттям.
Сміттєвоз не зміг самостійно вибратися із цієї «пастки», повідомляє в Instagram проект dtp.kiev.ua.
Інцидент стався у міжквартальному проїзді, територія якого не перебуває на балансі корпорації «Київавтодор».
На місце події виїхали представники Печерського дорожньо-експлуатаційного управління, щоб оцінити ступінь пошкодження та встановити причини руйнування дорожнього полотна.
Як раніше писав «Ракурс», наприкінці травня у Києві на вулиці Дегтярівській під асфальт провалилася вантажівка. Колеса автомобіля потрапили у провал у дорожньому покритті.
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