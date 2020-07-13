Під асфальт провалився сміттєвоз у Києві. Фото: Instagram

https://racurs.ua/ua/n141062-pid-asfalt-provalyvsya-smittievoz-u-kyievi-foto.html

Ракурс

У Києві на бульварі Дружби народів 32а під асфальт провалився сміттєвоз. Заднє колесо важкої техніки провалилося у пустоту, яка утворилася під дорожнім покриттям.

Сміттєвоз не зміг самостійно вибратися із цієї «пастки», повідомляє в Instagram проект dtp.kiev.ua.

Інцидент стався у міжквартальному проїзді, територія якого не перебуває на балансі корпорації «Київавтодор».

На місце події виїхали представники Печерського дорожньо-експлуатаційного управління, щоб оцінити ступінь пошкодження та встановити причини руйнування дорожнього полотна.

Як раніше писав «Ракурс», наприкінці травня у Києві на вулиці Дегтярівській під асфальт провалилася вантажівка. Колеса автомобіля потрапили у провал у дорожньому покритті.