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Ракурс
Під асфальт провалився сміттєвоз у Києві. Фото: Instagram

Під асфальт провалився сміттєвоз у Києві (ФОТО)

13 лип 2020, 19:40
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У Києві на бульварі Дружби народів 32а під асфальт провалився сміттєвоз. Заднє колесо важкої техніки провалилося у пустоту, яка утворилася під дорожнім покриттям.

Сміттєвоз не зміг самостійно вибратися із цієї «пастки», повідомляє в Instagram проект dtp.kiev.ua.

Інцидент стався у міжквартальному проїзді, територія якого не перебуває на балансі корпорації «Київавтодор».

Під асфальт провалився сміттєвоз у Києві. Фото: Instagram


На місце події виїхали представники Печерського дорожньо-експлуатаційного управління, щоб оцінити ступінь пошкодження та встановити причини руйнування дорожнього полотна.

Як раніше писав «Ракурс», наприкінці травня у Києві на вулиці Дегтярівській під асфальт провалилася вантажівка. Колеса автомобіля потрапили у провал у дорожньому покритті.

Джерело: Ракурс


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