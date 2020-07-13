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Ракурс
Под асфальт провалился мусоровоз в Киеве. Фото: Instagram

Под асфальт провалился мусоровоз в Киеве (ФОТО)

13 июл 2020, 19:40
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В Киеве на бульваре Дружбы народов 32а под асфальт провалился мусоровоз. Заднее колесо тяжелой техники провалилось в образовавшуюся под дорожным покрытием пустоту.

Мусоровоз не смог самостоятельно выбраться из этой «ловушки», сообщает в Instagram проект dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел на межквартальном проезде, территория которого не стоит на балансе корпорации «Киевавтодор».

Под асфальт провалился мусоровоз в Киеве. Фото: Instagram


На место происшествия выехали представители Печерского дорожно-эксплуатационного управления, чтобы оценить степень повреждения и установить причины разрушения дорожного полотна.

Как ранее писал «Ракурс», в конце мая в Киеве на улице Дегтяревской под асфальт провалился грузовик. Колеса автомобиля угодили в провал в дорожном покрытии.

Источник: Ракурс


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