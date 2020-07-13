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Под асфальт провалился мусоровоз в Киеве. Фото: Instagram
Под асфальт провалился мусоровоз в Киеве (ФОТО)https://racurs.ua/n141062-pod-asfalt-provalilsya-musorovoz-v-kieve-pokazali-foto.htmlРакурс
В Киеве на бульваре Дружбы народов 32а под асфальт провалился мусоровоз. Заднее колесо тяжелой техники провалилось в образовавшуюся под дорожным покрытием пустоту.
Мусоровоз не смог самостоятельно выбраться из этой «ловушки», сообщает в Instagram проект dtp.kiev.ua.
Инцидент произошел на межквартальном проезде, территория которого не стоит на балансе корпорации «Киевавтодор».
На место происшествия выехали представители Печерского дорожно-эксплуатационного управления, чтобы оценить степень повреждения и установить причины разрушения дорожного полотна.
Как ранее писал «Ракурс», в конце мая в Киеве на улице Дегтяревской под асфальт провалился грузовик. Колеса автомобиля угодили в провал в дорожном покрытии.
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