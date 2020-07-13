Льготная пенсия со стажем 25 лет, кто может на нее претендовать

Льготная пенсия со стажем 25 лет. Фото: КП

https://racurs.ua/n141061-lgotnaya-pensiya-so-stajem-25-let-kto-mojet-na-nee-pretendovat.html

Ракурс

Льготная пенсия без достижения пенсионного возраста и при наличии минимального трудового стажа в Украине все же возможна. Право на оформление такой пенсии имеют украинцы, которые наработали специальный стаж согласно постановлению Кабмина № 909.

В газете «Пенсионный курьер» № 894 от 10 июля 2020 года опубликован ответ на вопрос медработника, у которого трудовой стаж составляет 25 лет. Женщина спрашивает, сможет ли она оформить пенсию вне зависимости от возраста.

В ответе указано, что врачи и средний медицинский персонал, при наличии специального стажа, дающего право на выслугу лет, после увольнения имеют право на назначение пенсии за выслугу лет. Такая пенсия назначается независимо от возраста.

Перечень категорий работников, для которых предусмотрен спецстаж, указан в постановлении Кабинета министров № 909 от 04 ноября 1993 года.

Следует уточнить, что выйти на пенсию со спецстажем 25 лет можно, если вы его заработали до 1 апреля 2015 года. После этой даты ежегодно длительность стажа увеличивается и на сегодняшний день составляет 28 лет.

Также в постановлении указано, что право на пенсию за выслугу лет имеют работники образования, здравоохранения и социальной защиты.

Остальные категории работников смогут выйти на пенсию сейчас со стажем в 27 лет, но для этого мужчинам должно быть 60 лет, а женщинам — 59,5 лет. С 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин сравняется с мужским и составит 60 лет.

Как ранее писал «Ракурс», с 2028 года уйти на заслуженный отдых можно будет и до 60 лет, однако при одном условии. Для выхода на пенсию ранее 60 лет необходимо будет иметь официальный стаж работы не менее 40 лет.