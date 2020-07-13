Законопроект о земельных паях принят Радой в первом чтении. Фото: Пай.УКР

https://racurs.ua/n141060-zakonoproekt-o-zemelnyh-payah-prinyat-radoy-v-pervom-chtenii-chto-izvestno.html

Ракурс

Верховная Рада на внеочередном заседании 13 июля приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения права работников государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций на получение земельной доли (пая)».

Об этом сообщается на официальном сайте украинского парламента.

Законопроектом предлагается установить следующий порядок приватизации земель государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций:

установить правило, при котором приватизации подлежат лишь земли государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций;

ввести нормы, по которым приватизация земель сельскохозяйственных предприятий может осуществляться как в процессе приватизации самих предприятий, так и без принятия решения об их приватизации, на основании решения органа, к сфере управления которого принадлежит предприятие, а также при ликвидации предприятий;

установить, что при приватизации земель предприятий осуществляется следующее распределение угодий:

до 40% земель распределяется между работниками предприятия и пенсионерами из их числа, работниками государственных и коммунальных учреждений социальной сферы (один работник предприятия или пенсионер из числа бывших работников предприятия получает землю в размере среднего размера земельной доли (пая) по району, а работник учреждений социальной сферы получает не более 2 га); до 20% земель передаются в собственность участникам боевых действий для ведения личного крестьянского хозяйства (пай не может превышать 2 га); не менее 40% передаются в аренду на земельных торгах (кроме случаев приватизации земель предприятий в связи с приватизацией самих предприятий).

В случае приватизации земель предприятий в связи с приватизацией самих предприятий, оставшиеся после распаевки земли передаются в аренду на 50 лет хозяйству, в которое превращается предприятие.

Земли несельскохозяйственного назначения при ликвидации государственного сельхозпредприятия, передаются в коммунальную собственность территориальных общин по месту их расположения.

Как ранее писал «Ракурс», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что налог на землю для селян вводить сейчас не нужно. Премьер призвал Верховную Раду не торопиться с принятием инициативы из-за кризиса, вызванного коронавирусом.