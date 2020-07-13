Законопроект про земельні паї прийнято Радою у першому читанні. Фото: Пай.УКР

https://racurs.ua/ua/n141060-zakonoproekt-pro-zemelni-payi-pryynyato-radou-u-pershomu-chytanni-scho-vidomo.html

Ракурс

Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 липня прийняла у першому читанні законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення права працівників державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на отримання земельної частки (паю)».

Про це повідомляється на офіційному сайті українського парламенту.

Законопроектом пропонується встановити наступний порядок приватизації земель державних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій:

встановити правило, згідно якому приватизації підлягають лише землі державних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;

ввести норми, за якими приватизація земель сільськогосподарських підприємств може здійснюватися як у процесі приватизації самих підприємств, так і без прийняття рішення про їхню приватизацію, на підставі рішення органу, до сфери управління якого належить підприємство, а також у разі ліквідації підприємств;

встановити, що під час приватизації земель підприємств здійснюється наступний розподіл угідь:

до 40% земель розподіляється між працівниками та пенсіонерами підприємства, працівниками державних і комунальних установ соціальної сфери (один працівник підприємства або пенсіонер із числа колишніх працівників підприємства отримує землю у розмірі середнього розміру земельної частки (паю) по району, а працівник установ соціальної сфери отримує не більше 2 га); до 20% земель передаються у власність учасникам бойових дій для ведення особистого селянського господарства (пай не може перевищувати 2 га); не менше 40% передаються в оренду на земельних торгах (крім випадків приватизації земель підприємств у зв’язку з приватизацією самих підприємств).

У разі приватизації земель підприємств у зв’язку з приватизацією самих підприємств, землі, що залишилися після розпаювання, передаються в оренду на 50 років господарству, в яке перетворюється підприємство.

Землі несільськогосподарського призначення у разі ліквідації державного сільгосппідприємства, передаються у комунальну власність територіальних громад за місцем їх розташування.

Як раніше писав «Ракурс», прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що податок на землю для селян вводити зараз не потрібно. Прем'єр закликав Верховну Раду не поспішати з прийняттям ініціативи через кризу, викликану коронавірусом.