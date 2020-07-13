Пільгова пенсія зі стажем 25 років, хто може на неї претендувати

Пільгова пенсія зі стажем 25 років. Фото: КП

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Ракурс

Пільгова пенсія без досягнення пенсійного віку та за наявності мінімального трудового стажу в Україні все ж можлива. Право на оформлення такої пенсії мають українці, які напрацювали спеціальний стаж згідно з постановою Кабміну № 909.

У газеті «Пенсійний кур'єр» № 894 від 10 липня 2020 року опубліковано відповідь на питання медпрацівника, у якого трудовий стаж становить 25 років. Жінка питає, чи зможе вона оформити пенсію незалежно від віку.

У відповіді зазначено, що лікарі та середній медичний персонал, за наявності спеціального стажу, що дає право на вислугу років, після звільнення мають право на призначення пенсії за вислугу років. Така пенсія призначається незалежно від віку.

Перелік категорій працівників, для яких передбачено спецстаж, наведено у постанові Кабінету міністрів № 909 від 04 листопада 1993 року.

Слід зазначити, що вийти на пенсію зі спецстажем 25 років можна, якщо ви його заробили до 1 квітня 2015 року. Після цієї дати щорічно тривалість стажу збільшується і наразі він становить 28 років.

Також у постанові вказано, що право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти, охорони здоров’я та соціального захисту.

Інші категорії працівників зможуть вийти на пенсію зараз зі стажем у 27 років, але для цього чоловікам повинно бути 60 років, а жінкам — 59,5 років. Із 1 квітня 2021 року пенсійний вік для жінок зрівняється із чоловічим та становитиме 60 років.

Як раніше писав «Ракурс», із 2028 року піти на заслужений відпочинок можна буде і до 60 років, однак за однієї умови. Для виходу на пенсію раніше 60 років необхідно буде мати офіційний стаж роботи не менше 40 років.