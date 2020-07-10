Піти на пенсію раніше 60 років дозволять в Україні за однієї умови

Пенсійна реформа. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n140944-pity-na-pensiu-ranishe-60-rokiv-dozvolyat-v-ukrayini-za-odniieyi-umovy.html

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Вийти на пенсію в Україні можна з 60 років. Проте пенсійна реформа, яка впроваджується в країні, внесе низку змін до законодавства, зокрема, зміняться і терміни виходу на пенсію.

З 2028 року піти на заслужений відпочинок можна буде і до 60 років, проте за однієї умови. Про це пише ТСН.

Так, для виходу на пенсію раніше 60 років необхідно буде мати офіційний стаж роботи 40 років. Але набуде чинності ця норма лише на останньому етапі пенсійної реформи, який запланований на 2028 рік. Це означає, що першими скористатися таким правом зможуть українці, яким зараз 50−52 роки.

Зараз же в законі «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» йдеться про те, що вийти на пенсію українці можуть із 60 років, якщо у них є 27 років стажу. Наступні вісім років вимоги до кількості необхідного страхового стажу для пенсії зростатимуть (+12 місяців щорічно).

Відтак, до 2028-го потрібно буде мати 35 років стажу. Ті, у кого він не набереться, зможуть піти на заслужений відпочинок лише в 63 роки. Якщо до 65 років людина має страховий стаж менше 15 років, пенсію вона не отримуватиме. Замість неї буде надаватися соціальна допомога, розмір якої визначається, враховуючи рівень доходів сім’ї пенсіонера.