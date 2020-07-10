Уйти на пенсию раньше 60 лет разрешат в Украине при одном условии

Пенсионная реформа. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n140944-uyti-na-pensiu-ranshe-60-let-razreshat-v-ukraine-pri-odnom-uslovii.html

Ракурс

Выйти на пенсию в Украине можно с 60 лет. Однако пенсионная реформа, которая внедряется в стране, внесет ряд изменений в законодательство, в частности, изменятся и сроки выхода на пенсию.

С 2028 года уйти на заслуженный отдых можно будет и до 60 лет, однако при одном условии. Об этом пишет ТСН.

Так, для выхода на пенсию ранее 60 лет необходимо будет иметь официальный стаж работы не менее 40 лет. Однако вступит в силу эта норма только на последнем этапе пенсионной реформы, который запланирован на 2028 год. Это означает, что первыми воспользоваться таким правом смогут украинцы, которым сейчас 50−52 года.

Сейчас же в законе «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» говорится о том, что выйти на пенсию украинцы могут с 60 лет, если у них есть 27 лет стажа. Последующие восемь лет требования к количеству необходимого страхового стажа для пенсии будут расти (+ 12 месяцев ежегодно).

Таким образом, до 2028-го нужно будет иметь 35 лет стажа. Те, у кого он не наберется, смогут уйти на заслуженный отдых только в 63 года. Если до 65 лет человек имеет страховой стаж менее 15 лет, пенсию он не будет получать. Вместо нее будет предоставляться социальная помощь, размер которой определяется исходя из уровня доходов семьи пенсионера.