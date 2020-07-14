Бойцов ВСУ в упор расстреляли в ходе эвакуации тела погибшего воина — война на Донбассе

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Оккупанты открыли огонь по бойцам Вооруженных сил Украины, которые пытались забрать с поля боя близ села Зайцево тело погибшего военнослужащего. Всего за минувшие сутки, 13 июля, вооруженные формирования России 18 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенные минскими договоренностями вооружения.

Передвигаясь к месту гибели защитника Украины эвакуационная группа попала в заранее подготовленную засаду оккупантов. Враг применил стрелковое вооружение и практически в упор расстрелял представителей эвакуационной группы, — сообщает пресс-центр штаба ООС в Фейсбук.

В результате обстрела погиб военный медик, один воин получил ранение, а еще один — боевое травмирование. Дальнейшие эвакуационные мероприятия были прекращены из-за обстрелов оккупантов из гранатометов и пулеметов.

Тела украинских воинов находятся на месте обстрела и нуждаются в эвакуации.

Всего за минувшие сутки три защитника Украины погибли, один был ранен и еще один получил боевое травмирование. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших украинских героев.

Напомним, пророссийские боевики за минувшие сутки 16 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов пять украинских военнослужащих получили ранения, еще один воин — боевую травму.