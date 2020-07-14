Коронавірус за добу підкосив понад 600 українців — коронавірус в Україні

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Коронавірус в Україні 13 липня підкосив 638 громадян. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про 14 летальних випадків. Одужав від коронавірусної інфекції 651 пацієнт.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіла 54 тис. 771 особа, з них майже 4 тис. дітей та 7,5 тис. медпрацівників. Про це на онлайн-брифінгу 14 липня сказав глава МОЗ Степанов.

Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у:

Львівській (235,9);

Чернівецькій (235,1);

Закарпатській (208,5) областях.

Найбільше нових хворих на COVID-19 за минулу добу також зафіксовано на Львівщині — 147, Закарпатті — 67 та місті Києві — 112.

За добу було госпіталізовано 157 осіб.

Загалом за весь час пандемії на території України зафіксовано 1 тис. 412 летальних випадків, одужали 27 тис. 154 особи.

Нагадаємо, дослідження на коронавірус проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 липня до Центру надійшло 918 повідомлень про підозру на COVID-19.