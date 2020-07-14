“Велюр” Тищенка працює до ранку попри карантин — новини Києва

https://racurs.ua/ua/n141070-velur-skandalnogo-slugy-tyschenka-pracuie-do-ranku-popry-karantyn-nardep.html

Ракурс

Ресторан «Велюр» скандального нардепа від президентської політсили «Слуга народу» Миколи Тищенка продовжує ігнорувати карантинні обмеження, які діють у Києві. На це звернула увагу колега Тищенка по парламенту Олександра Устінова.

За словами представниці «Голосу», заклад продовжує працювати до 6.00, хоча у Києві робота закладів харчування дозволена лише до 23.00. Про це у Facebook написала депутат.

Слуга народу Микола Тищенко та його ресторан «Велюр» знову плюнули на правила для всіх, тому що, коли ти народний депутат, то правила тобі неписані! Плював він і його ресторан знову на рішення Кабміну, яке забороняє працювати закладам з 23.00 до 7.00, — зазначила Устінова.

Вона також обурилася через рекламу ресторану в Інстаграм.

«Місто засинає, але не «Велюр», — рекламний слоган «Велюру» Устінована назвала «знущанням над усіма порядними бізнесменами».

Як раніше писав «Ракурс», журналісти виявили, що столичний ресторан «Велюр», який входить в орбіту мережі «Наша карта», потайки приймає особливих гостей. Незважаючи на те, що до ресторану у різні дні потрапили десятки людей, журналістам відмовили у бронюванні столика.