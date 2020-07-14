«Велюр» Тищенко работает до утра, несмотря на карантин — новости Киева

https://racurs.ua/n141070-velur-skandalnogo-slugi-tischenko-rabotaet-do-utra-nesmotrya-na-karantin-nardep.html

Ракурс

Ресторан «Велюр» скандального нардепа от политсилы Владимира Зеленского «Слуга народа» Николая Тищенко продолжает игнорировать карантин, действующий в Киеве. На это обратила внимание коллега Тищенко по парламенту Александра Устинова.

По словам представительницы «Голоса», заведение продолжает работать до 6.00, хотя в Киеве работа таких заведений разрешена только до 23.00. Об этом депутат написала в Facebook.

Слуга народа Николай Тищенко и его ресторан «Велюр» снова плюнули на правила для всех, потому что, когда ты народный депутат, то правила тебе неписаные! Плевал он и его ресторан снова на решение Кабмина, которое запрещает работать заведениям с 23.00 до 7.00, — отметила Устинова.

Она также возмутилась из-за рекламы ресторана в Инстаграм.

«Город засыпает, но не «Велюр», — рекламный слоган «Велюра» Устинована назвала «издевательством над всеми порядочными бизнесменами».

Как ранее писал «Ракурс», журналисты обнаружили, что столичный ресторан «Велюр», который входит в орбиту сети «Наша карта», тайком принимает особых гостей. Несмотря на то, что в ресторан в разные дни попали десятки людей, журналистам отказали в бронировании столика.