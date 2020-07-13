Епідемія коронавірусу. Фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n141028-vakcyna-moje-ne-vryatuvaty-vid-koronavirusu-vcheni-nazvaly-prychynu.html

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Ліки від коронавірусу, як і вакцину, все ще розробляють вчені в усьому світі. Не зупиняються і різні дослідження, присвячені COVID-19. Напередодні вчені зробили нове відкриття.

Вчені Королівського коледжу Лондона повідомили, що імунітет до коронавірусу у людей, які перенесли це захворювання, різко зменшується через три місяці, пише газета The Guardian.

Це означає, що вірус може вражати людину рік за роком, як і грип або інші ГРВІ. У дослідженні взяли участь 92 людини — 90 пацієнтів і два медпрацівника. За даними вчених, рівень антитіл, здатних знищити вірус, досягав піку приблизно через три тижні після появи симптомів. Сильний імунітет до коронавірусу був у 60% досліджених пацієнтів.

Проте за три місяці тільки 17% учасників дослідження зберегли сильний імунітет до інфекції. За цей час рівень антитіл в крові людей знижувався в 23 рази в порівнянні з початковим, а в деяких піддослідних антитіла взагалі майже не фіксувалися.

За словами вчених, якщо в організмі зникають антитіла до коронавірусу, подібне може статися і з вакциною, яку активно розробляють у всьому світі. Ймовірно, людям знадобиться повторна імунізація, адже одного прийому вакцини може виявитися недостатньо.

До подібних висновків дійшли і в Німеччині. Практично одночасно з британськими німецькі вчені з’ясували, що кількість антитіл, що з’являються в організмі людини, яка перехворіла на коронавірус, зменшується з часом. Це може поставити під сумнів довгострокову ефективність вакцинації людей, вважають вони. Про це повідомляє телеканал ZDF із посиланням на головного лікаря інфекційної клініки Швабинг в Мюнхені Клеменса Вендтнера.

За словами Вендтнера, у чотирьох із дев’яти пацієнтів виявили зниження кількості антитіл до коронавірусу в організмі. Це означає, що в подальшому людина може заразитися повторно.