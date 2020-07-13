В Штатах стратять в’язня вперше за 17 років, фото — Usa.one

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У США суд дозволив провести першу за останні 17 років страту на федеральному рівні. Це станеться після того, як федеральний апеляційний суд відхилив вимогу перенести її на тлі поширення COVID-19.

До страти засуджено 47-річного ув’язненого Даніела Льюїса Лі, який в 1996 році вбив сім’ю з трьох осіб, повідомляє The New York Times.

Лі входить до числа чотирьох злочинців, яких стратять у липні-серпні у федеральній в’язниці США вперше з 2003 року.

Раніше родичі жертв Даніела Льюса Лі попросили суд відкласти його страту в зв’язку з тим, що, на їхню думку, адміністрація в’язниці не змогла забезпечити прийнятних умов для присутності на винесенні вироку під час пандемії коронавірусу.

10 липня смертну кару відклав суддя окружного суду штату Індіани, однак пізніше це рішення скасували.

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про намір відновити федеральні страти ще в 2019 році, але виконання цього рішення відклали через юридичні проблеми із запропонованим федеральним урядом протоколом.

У червні генпрокурор США Вільям Барр дав доручення провести страти чотирьох ув’язнених, засуджених за зґвалтування і вбивства дітей. Неофіційний мораторій на страту на федеральному рівні діяв в країні з 2003 року, але найвища міра покарання практикується в деяких штатах окремо від рішень уряду.