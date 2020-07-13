Азербайджан завдав ударів по армії Вірменії. Фото: inosmi.ru

https://racurs.ua/ua/n141026-azerbaydjan-atakuvav-armiu-virmeniyi-v-karabasi.html

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Азербайджан завдав ударів по армії Вірменії.

Міністерство оборони Вірменії заявило, що Збройні сили Азербайджану вчора ввечері, 12 липня, знову відкрили вогонь по позиціях вірменської армії на кордоні. Про це повідомила прес-секретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян на власній сторінці у Facebook.

Азербайджанські військові застосували для обстрілів танки та міномети калібру 82-мм. Гатили противники з Товузської області. Втрат серед вірменських військових немає.

Степанян зазначила, що Збройні сили Вірменії не обстрілюють азербайджанські населені пункти. Повідомляється, що вірменська армія відповіла точними пострілами по інженерній інфраструктурі та технічних засобах ЗС Азербайджану.

Згодом Міноборони Азербайджану опублікувало відео удару по вірменському опорному пункту.

Як відомо, Вірменія та Азербайджан перебувають у стані війни з 1992 року. Причиною конфлікту стало проголошення Нагірно-Карабаською Республікою, населеною переважно етнічними вірменами, своєї незалежності від Азербайджану в 1991 році.

Нагадаємо, у лютому 2017 року відбувалися збройні зіткнення у Нагірному Карабасі. Тоді вірменська армія та Збройні сили Азербайджану обстрілювали позиції один одного.