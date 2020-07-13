Азербайджан нанес удары по армии Армении. Фото: inosmi.ru

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Азербайджан нанес удары по армии Армении.

Министерство обороны Армении заявило, что Вооруженные силы Азербайджана вчера вечером, 12 июля, вновь открыли огонь по позициям армянской армии на границе. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на собственной странице в Facebook.

Азербайджанские военные применили для обстрелов танки и минометы калибра 82-мм. Били противники из Товузской области. Потерь среди армянских военных нет.

Степанян отметила, что Вооруженные силы Армении не обстреливают азербайджанские населенные пункты. Сообщается, что армянская армия ответила точными выстрелами по инженерной инфраструктуре и технических средствах ВС Азербайджана.

Впоследствии Минобороны Азербайджана опубликовало видео удара по армянскому опорному пункту.

Как известно, Армения и Азербайджан находятся в состоянии войны с 1992 года. Причиной конфликта стало провозглашение Нагорно-Карабахской Республикой, населенной преимущественно этническими армянами, своей независимости от Азербайджана в 1991 году.

Напомним, в феврале 2017 года происходили вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе. Тогда армянская армия и Вооруженные силы Азербайджана обстреливали позиции друг друга.