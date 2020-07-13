Померла акторка Келлі Престон. Фото: Pinky Lovejoy

https://racurs.ua/ua/n141025-pomerla-drujyna-djona-travolty-aktorka-kelli-preston.html

Ракурс

Келлі Престон, американська акторка і дружина голлівудської зірки Джона Траволти, померла у віці 57 років. Причиною смерті став рак грудей.

Престон боролася з онкологічним захворюванням протягом двох років. Про смерть дружини повідомив сам Джон Траволта в своєму Instagram.

Він зазначив, що Престон «відважно боролася за своє життя, отримуючи любов і підтримку звідусіль». 66-річний Траволта також подякував усім лікарям і медсестрам, які їм допомагали в цій боротьбі.

Ми завжди будемо пам’ятати любов і життя Келії. Мені знадобиться час, щоб побути з моїми дітьми, які втратили матір, тому вибачте мене заздалегідь, якщо ви нічого не почуєте від нас деякий час, — зазначив Траволта.

Джон Траволта і Келлі Престон одружилися в 1991 році. У них було троє дітей: 20-річна дочка Елла і дев’ятирічний Бенджамін, ще один син Джетт помер в січні 2009 року у віці 16 років.

Престон грала в таких фільмах: «Нема чого втрачати», «Джеррі Магуайер», «Близнюки», «Біжи» та «Смертний вирок». Як акторці найбільшу популярність Престон принесла роль у картині «Близнюки».