Казнь заключенного впервые за 17 лет состоится в США, фото — Usa.one

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В США суд разрешил провести первую за последние 17 лет казнь на федеральном уровне. Это произойдет после того, как федеральный апелляционный суд отклонил требование перенести ее на фоне распространения COVID-19.

К смертной казни приговорен 47-летний заключенный Даниэл Льюис Ли, который в 1996 году убил семью из трех человек, сообщает The New York Times.

Ли входит в число четырех преступников, которых казнят в июле-августе в федеральной тюрьме США впервые с 2003 года.

Ранее родственники жертв Даниэла Льюса Ли попросили суд отложить его казнь в связи с тем, что, по их мнению, администрация тюрьмы не смогла обеспечить приемлемые условия для присутствия на вынесении приговора во время пандемии коронавируса.

10 июля смертную казнь отложил судья окружного суда штата Индианы, однако позже это решение отменили.

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о намерении восстановить федеральные казни еще в 2019 году, но выполнение этого решения отложили из-за юридических проблем с предложенным федеральным правительством протоколом.

В июне генпрокурор США Уильям Барр дал поручение провести казни четырех заключенных, осужденных за изнасилования и убийства детей. Неофициальный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне действовал в стране с 2003 года, но высшая мера наказания практикуется в некоторых штатах отдельно от решений правительства.