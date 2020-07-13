Эпидемия коронавируса. Фото: pixabay

https://racurs.ua/n141028-vakcina-mojet-ne-spasti-ot-koronavirusa-uchenye-nazvali-prichinu.html

Ракурс

Лекарство от коронавируса, как и вакцину, все еще разрабатывают ученые во всем мире. Не останавливаются и различные исследования, посвященные COVID-19. Накануне ученые сделали новое открытие.

Ученые Королевского колледжа Лондона сообщили, что иммунитет к коронавирусу у людей, перенесших это заболевание, резко уменьшается спустя три месяца, пишет газета The Guardian.

Это означает, что вирус может поражать человека год за годом, как и грипп или другие ОРВИ. В исследовании приняли участие 92 человека — 90 пациентов и два медработника. По данным ученых, уровень антител, способных уничтожить вирус, достигал пика примерно через три недели после появления симптомов. Сильный иммунитет к коронавирусу был у 60% исследованных пациентов.

Однако спустя три месяца только 17% участников исследования сохранили сильный иммунитет к инфекции. За это время уровень антител в крови людей снижался в 23 раза по сравнению с изначальным, а у некоторых испытуемых антитела вообще с трудом фиксировались.

По словам ученых, если в организме исчезают антитела к коронавирусу, подобное может произойти и с вакциной, которую активно разрабатывают во всем мире. Вероятно, людям понадобится повторная иммунизация, так как одного приема вакцины может оказаться недостаточно.

К подобным выводам пришли и в Германии. Практически одновременно с британскими немецкие ученые выяснили, что количество антител, появляющихся в организме человека, переболевшего коронавирусом, уменьшается со временем. Это может поставить под сомнение долгосрочную эффективность вакцинирования людей, считают они. Об этом сообщает телеканал ZDF со ссылкой на главного врача инфекционной клиники Швабинг в Мюнхене Клеменса Вендтнера.

По словам Вендтнера, у четырех из девяти пациентов обнаружили снижение количества антител к коронавирусу в организме. Это означает, что в дальнейшем человек может заразиться повторно.