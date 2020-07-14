Коронавирус за сутки подкосил свыше 600 украинцев — коронавирус в Украине

https://racurs.ua/n141071-koronavirus-za-sutki-podkosil-svyshe-600-ukraincev-novye-dannye-minzdrava.html

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Коронавирус в Украине 13 июля подкосил 638 граждан. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о 14 летальных случаях. Победил коронавирусную инфекцию 651 пациент.

Всего за все время пандемии в Украине заболел 54771 человек, из них почти 4 тыс. детей и 7,5 тыс. медиков. Об этом на онлайн-брифинге 14 июля рассказал глава Минздрава Степанов.

Наибольшее число активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в:

Львовской (235,9);

Черновицкой (235,1);

Закарпатской (208,5) областях.

Больше всего новых больных COVID-19 за минувшие сутки также зафиксировано на Львовщине — 147, Закарпатье — 67 и в Киеве — 112.

Всего за все время пандемии на территории Украины зафиксировано 1412 летальных исходов, выздоровели 27154 человека.

Напомним, исследования на коронавирус проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 июля в Центр поступило 918 сообщений о подозрении на COVID-19.