Киев попрощался с Героем Украины Матвиивым — видео с Майданаhttps://racurs.ua/n141072-kiev-poproschalsya-s-geroem-ukrainy-matviivym-video-s-maydana.htmlРакурс
На Майдане Независимости в Киеве попрощались с Тарасом Матвиивым, которого убили российские оккупанты на востоке Украины.
Утром 14 июля в Киев привезли его тело. Попрощаться с младшим лейтенантом на Майдан пришли сотни людей. Церемониал провели военные.
13 июля с 31-летним Матвиивым прощались в механизированной бригаде имени короля Даниила, в которой он служил на Донбассе. Вечером 14 июля в гарнизонном храме святых Петра и Павла во Львове состоится прощальная церемония. Впоследствии тело Матвиива повезут в Жидачев, где в среду, 15 июля, состоятся похороны.
Матвиив погиб 10 июля возле поселка Троицкое Попаснянского района Луганской области от осколочных ранений. Мина разорвалась возле Тараса, когда он помогал бойцам во время атаки боевиков.
Матвиив — известный общественный активист, майдановец.
Президент Владимир Зеленский присвоил Матвииву звание Героя Украины.
Тарас родился 18 февраля 1989 года на Волыни. Жил в городе Жидачев Львовской области. Журналист по образованию, был участником Революции достоинства.
Ушел на войну добровольцем. Был сокоординатором «Поисковой инициативы Майдана». Экс-депутат Жидачевской райсовета. Выпускник Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове.
Тарас был единственным сыном в семье.