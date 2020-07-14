Киев попрощался с Героем Украины Матвиивым, фото — 24 ОМБР

https://racurs.ua/n141072-kiev-poproschalsya-s-geroem-ukrainy-matviivym-video-s-maydana.html

Ракурс

На Майдане Независимости в Киеве попрощались с Тарасом Матвиивым, которого убили российские оккупанты на востоке Украины.

Утром 14 июля в Киев привезли его тело. Попрощаться с младшим лейтенантом на Майдан пришли сотни людей. Церемониал провели военные.

13 июля с 31-летним Матвиивым прощались в механизированной бригаде имени короля Даниила, в которой он служил на Донбассе. Вечером 14 июля в гарнизонном храме святых Петра и Павла во Львове состоится прощальная церемония. Впоследствии тело Матвиива повезут в Жидачев, где в среду, 15 июля, состоятся похороны.

Матвиив погиб 10 июля возле поселка Троицкое Попаснянского района Луганской области от осколочных ранений. Мина разорвалась возле Тараса, когда он помогал бойцам во время атаки боевиков.

Матвиив — известный общественный активист, майдановец.

Президент Владимир Зеленский присвоил Матвииву звание Героя Украины.

Тарас родился 18 февраля 1989 года на Волыни. Жил в городе Жидачев Львовской области. Журналист по образованию, был участником Революции достоинства.

Ушел на войну добровольцем. Был сокоординатором «Поисковой инициативы Майдана». Экс-депутат Жидачевской райсовета. Выпускник Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове.

Тарас был единственным сыном в семье.