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Карантин могут снять только через 1,5 года. Фото: pixabay

Карантин могут снять только через 1,5 года

14 июл 2020, 14:47
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Карантин в Украине введен до 31 июля. Он является адаптивным, поэтому в разных областях действуют разные ограничения. Однако его планируют продлить.

Продление коронавирусных ограничений возможно на неограниченный срок. Решение о пролонгации карантина Кабмин может принять уже в ближайшее время. Об этом рассказал начальник главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве Олег Рубан в комментарии «Сегодня».

По его словам, как в Киеве, так и в Украине в целом сохраняется высокий показатель заболеваемости коронавирусом. Если болезнь будет распространяться такими же темпами, существует вероятность, что Украина будет жить в состоянии адаптивного карантина еще 1,5 года.


Рубан отметил, что власти страны должны разработать порядок деятельности каждого бизнеса. Также нужно усилить наблюдение за людьми, которые находятся в группе риска. Не обойтись и без масок, антисептиков, социальной дистанции.

Как писал «Ракурс», карантин в Одессе усилили — всем торговым и развлекательным заведениям запретили работать ночью. Из-за этого предприниматели устроили протест.

Источник: Ракурс


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