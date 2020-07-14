До смертоносної другої хвилі коронавірусу готуються у Британії

Британія готується до смертоносної другої хвилі коронавірусу, фото — AP

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Сполученому Королівству взимку загрожує друга хвиля спалаху коронавірусу, жертвами якої за найгіршого розвитку подій можуть стати до 120 тис. осіб.

Такий апокаліптичний сценарій вчені прогнозують для вересня 2020 року — червня 2021 року.

Автори доповіді з Академії медичних наук Великої Британії розповіли BBC, що взимку британці проводять набагато більше часу в закритих приміщеннях, тому ситуація під час другої хвилі пандемії «може бути більш серйозною».

Базовий коефіцієнт репродукції (показує швидкість поширення вірусу) нині перебуває на рівні 0,7−0,9. Це означає, що 10 інфікованих встигають заразити вірусом від семи до дев’яти осіб. Восени цього року показник може вирости до 1,7. Це найгірший варіант розвитку подій.

Вчені рекомендують розширити урядову програму Test and trace («Тестування і відстежування») і забезпечити лікарні та будинки престарілих достатньою кількістю засобів індивідуального захисту.

Віце-президент академії Енн Джонсон заявила, що «COVID-19 нікуди не пішов, нам потрібно зробити все що в наших силах, щоб залишатися взимку здоровими».

Велика Британія нині у десятці найбільш постраждалих від коронавірусу країн світу. В країні померло майже 45 тис. інфікованих, всього ж заразилося 290 тис. осіб.