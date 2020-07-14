У Тищенка запитали про «Велюр» — він кліпав і мовчав, фото — УП

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Ракурс

Нардеп Микола Тищенко вдруге потрапив у скандал зі своїм рестораном «Велюр». Журналісти вирішили дізнатися його думку про нічну роботу його закладу, але отримали відкоша.

Тищенка ЗМІ зустріли 14 липня поблизу будівлі Ради і двічі запитали, чому ресторан рекламує попри карантин нічну роботу. Нардеп мовчав і зміг відповісти тільки двома фразами — «не можу» і «ну все».

Нардеп від «Голосу» Олександра Устинова виявила, що ресторан «Велюр» скандального нардепа від президентської політсили продовжує ігнорувати карантинні обмеження, які діють у Києві.

Вона повідомила, що заклад продовжує працювати до 6.00, хоча у столиці робота дозволена лише до 23.00. У рекламі використовувався такий рекламний слоган: «Місто засинає, але не «Велюр».

Нагадаємо, що навесні «Велюр», який входить в мережу Тищенка «Наша карта», потайки приймав особливих гостей.