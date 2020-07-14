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Ракурс
Бакит Курминбаєв. Фото: Fergana Agency

COVID-19 вбив заступника міністра оборони Казахстану — він активно боровся з пандемією

14 лип 2020, 13:53
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Коронавірус став причиною смерті заступника міністра оборони Казахстану Бакита Курманбаєва. Чиновник загинув через ускладнення, які виникли на тлі важкого перебігу хвороби.

У зв’язку з ростом захворюваності в країні влада продовжила карантин. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Казахстану сьогодні, 14 липня.

Бакит Курманбаев. Фото: Informburo

Курманбаев активно боровся з пандемією і брав участь в заходах із протидії інфекції. У Міноборони Казахстану висловили співчуття рідним і близьким 49-річного загиблого. У чиновника залишилися дружина і двоє дітей.

Бакит Курманбаев. Фото: New times

У зв’язку зі зростанням захворюваності влада Казахстану вирішили продовжити жорсткі карантинні обмеження, які були введені для боротьби з поширенням коронавірусу, до 2 серпня.

Бакит Курманбаев. Фото: Tangrine News


Згідно зі статистикою, кількість підтверджених випадків зараження в Казахстані становить 61 тис. 755. З них одужали майже 36 тис. пацієнтів, а загинули від коронавірусу 375 осіб.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що посольство Китаю в Казахстані оголосило про спалах невідомої пневмонії в декількох областях цієї країни. У Китаї стверджують, що смертність від цієї хвороби вище, ніж від коронавірусу.

Джерело: Ракурс


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