Лікувати коронавірус почнуть по-новому в Україні. Фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n141091-likuvaty-koronavirus-pochnut-po-novomu-v-ukrayini.html

Ракурс

Лікувати коронавірус в Україні тепер будуть по-іншому — МОЗ оновило протокол лікування. З нього виключили частину препаратів, але додали нові.

Зокрема, хворих на коронавірус тепер лікуватимуть дексаметазоном, розширено можливість застосування ремдесівіра. Про це під час онлайн-брифінгу 14 липня розповіла заступник міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як.

За її словами, з протоколу лікування виключено лопінавір/ритонавір. Окрім того, тепер дітей і хворих у важкому стані не будуть лікувати протималярійним препаратом гідроксихлорохіном. Водночас його продовжать застосовувати для лікування пацієнтів із групи ризику і тих, у кого, середня форма захворювання.

За словами Садов’як, відповідний наказ МОЗ про зміну протоколу лікування COVID-19 буде підписано найближчим часом.

Як писав «Ракурс», коронавірус в Україні 13 липня підкосив 638 громадян. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про 14 летальних випадків. Переміг коронавірусну інфекцію 651 пацієнт.