Лечить коронавирус начнут по-новому в Украине. Фото: pixabay

https://racurs.ua/n141091-lechit-koronavirus-nachnut-po-novomu-v-ukraine.html

Ракурс

Лечить коронавирус в Украине теперь будут по-другому — Минздрав обновил протокол лечения. Из него исключили часть препаратов, но добавили новые.

В частности, больных коронавирусом теперь будут лечить дексаметазоном, расширена возможность применения ремдесивира. Об этом во время онлайн-брифинга 14 июля рассказала заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк.

По ее словам, из протокола лечения исключен лопинавир/ритонавир. Кроме того, теперь детей и больных в тяжелом состоянии не будут лечить противомалярийным препаратом гидроксихлорохином. Однако его продолжат применять для лечения пациентов из группы риска и пациентов, у которых заболевание протекает в средней форме тяжести.

По словам Садовьяк, соответствующий приказ Минздрава об изменении протокола лечения COVID-19 будет подписан в ближайшее время.

Как писал «Ракурс», коронавирус в Украине 13 июля подкосил 638 граждан. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о 14 летальных случаях. Победил коронавирусную инфекцию 651 пациент.