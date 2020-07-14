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12-часовой ливень в Харькове побил рекорд 1881 года — фото и видео стихии

12-часовой ливень в Харькове побил рекорд 1881 года — фото и видео стихии

14 июл 2020, 13:45
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Ливень в Харькове, который длился 12 часов, установил новый рекорд нормы осадков. По данным Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, 13 июля в Харькове выпало 90 мм осадков.

В Харькове выпало 90 мм, по области — до 115 мм. 90 мм — это 150% месячной нормы, а 115 мм — это 190% месячной нормы, — рассказала заведующая центра по гидрометеорологии Евгения Ляшенко, пишет «Суспільне».

Синоптик Гидрометцентра Игорь Кибальчич уточнил, что в Харькове превышен показатель июля 1881 года, когда выпало 83 мм осадков. Информация об этом содержится в климатическом справочнике.

Вода в районе станции метро "Студенческая" / 12-часовой ливень в Харькове побил рекорд 1881 года / фото: "Суспільне"

Сам циклон уже отошел на север, мы в настоящее время находимся в тыловой части. Интенсивность дождя должна снизиться, — прогнозируют синоптики.

Отметим, что проливной дождь в Харькове начался 13 июля и шел всю ночь. В результате ливня в городе подтоплены некоторые улицы и дороги, ветер повалил деревья. В частности, затруднено движение на улице Академика Павлова, в районе рынка «Барабашово».

Наши службы сработали четко, никаких серьезных аварий или происшествий, связанных с сильным ливнем, не зафиксировано… Стихия разрушила дороги, тротуары… Все будет восстановлено и приведено в надлежащее состояние. Если у кого-то есть вопросы, требующие безотлагательного решения, звоните по телефону 067−579−47−47, — написал мэр Харькова Геннадий Кернес в Телеграм.

12-часовой ливень в Харькове побил рекорд 1881 года

12-часовой ливень в Харькове побил рекорд 1881 года

Метеорологи отметили, что дождь закончился только в 9.00 14 июля.

На метеостанции Харькова выпало 87 мм, что является абсолютным суточным максимумом осадков не только для июля, но и в целом для станции за весь период наблюдений, — говорится в сообщении центра в Фейсбук.

По области больше всего дождя выпало на метеостанции Слобожанская (примерно 50 км к юго-востоку от Харькова) — 104 мм. Причиной таких обильных осадков стало прохождение по территории области волны на холодном фронте, за счет чего развивалась интесивная конвекция.

Карта опадів демонструє атмосферний фронт над Харковом

Дані щодо опадів за місяцями. Абсолютний максимум у Харкові зафіксовано у липні 1881 року, коли випало 83 мм. / Фото Ігоря Кібальчича


Источник: Ракурс


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