12-часовой ливень в Харькове побил рекорд 1881 года — фото и видео стихии

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Ливень в Харькове, который длился 12 часов, установил новый рекорд нормы осадков. По данным Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, 13 июля в Харькове выпало 90 мм осадков.

В Харькове выпало 90 мм, по области — до 115 мм. 90 мм — это 150% месячной нормы, а 115 мм — это 190% месячной нормы, — рассказала заведующая центра по гидрометеорологии Евгения Ляшенко, пишет «Суспільне».

Синоптик Гидрометцентра Игорь Кибальчич уточнил, что в Харькове превышен показатель июля 1881 года, когда выпало 83 мм осадков. Информация об этом содержится в климатическом справочнике.

Сам циклон уже отошел на север, мы в настоящее время находимся в тыловой части. Интенсивность дождя должна снизиться, — прогнозируют синоптики.

Отметим, что проливной дождь в Харькове начался 13 июля и шел всю ночь. В результате ливня в городе подтоплены некоторые улицы и дороги, ветер повалил деревья. В частности, затруднено движение на улице Академика Павлова, в районе рынка «Барабашово».

Наши службы сработали четко, никаких серьезных аварий или происшествий, связанных с сильным ливнем, не зафиксировано… Стихия разрушила дороги, тротуары… Все будет восстановлено и приведено в надлежащее состояние. Если у кого-то есть вопросы, требующие безотлагательного решения, звоните по телефону 067−579−47−47, — написал мэр Харькова Геннадий Кернес в Телеграм.

Метеорологи отметили, что дождь закончился только в 9.00 14 июля.

На метеостанции Харькова выпало 87 мм, что является абсолютным суточным максимумом осадков не только для июля, но и в целом для станции за весь период наблюдений, — говорится в сообщении центра в Фейсбук.

По области больше всего дождя выпало на метеостанции Слобожанская (примерно 50 км к юго-востоку от Харькова) — 104 мм. Причиной таких обильных осадков стало прохождение по территории области волны на холодном фронте, за счет чего развивалась интесивная конвекция.