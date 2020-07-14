12-годинна злива у Харкові побила рекорд 1881 року — фото і відео стихії

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Злива у Харкові, які тривала 12 годин, встановила новий рекорд з норми опадів. За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, 13 липня у Харкові випало 90 мм опадів.

У Харкові випало 90 міліметрів, по області — до 115. 90 мм — це 150% місячної норми, а 115 мм — це 190% місячної норми, — розповіла завідувачка центру з гідрометеорології Євгенія Ляшенко, пише «Суспільне».

Синоптик гідрометцентру Ігор Кібальчич уточнив, що у Харкові перевищено показник липня 1881 року, коли випало 83 мм опадів. Інформація про це міститься у кліматичному довіднику.

Сам циклон вже відійшов на північ, ми на цей час перебуваємо у тиловій частині. Інтенсивність дощу повинна вже дещо знизитися, — прогнозують синоптики.

Зауважимо, що рясний дощ у Харкові розпочався 13 липня і йшов усю ніч. Внаслідок зливи у місті підтоплено деякі вулиці і дороги, вітер повалив дерева. Зокрема, ускладнений рух на вулиці Академіка Павлова, в районі ринку «Барабашово».

Наші служби спрацювали чітко, жодних серйозних аварій або подій, пов’язаних з сильною зливою, не зафіксовано… Стихія зруйнувала дороги, тротуари… Все буде відновлено і приведено в належний стан. Якщо у когось є питання, які потребують невідкладного вирішення, телефонуйте 067−579−47−47, — написав мер Харкова Геннадій Кернес в телеграм.

Метеорологи зазначили, що дощ закінчився лише о 9.00 14 липня.

На метеостанції Харкова випало 87 мм, що є абсолютним добовим максимумом опадів не тільки для липня, а й в цілому для станції за весь період спостережень, — йдеться у повідомленні центру у Фейсбук.

По області найбільше дощу випало на метеостанції Слобожанське (приблизно 50 км на південний схід від Харкова) — 104 мм. Причиною таких рясних опадів стало проходження через територію області хвилі на холодному фронті, за рахунок чого розвивалася інтесивна конвекція.