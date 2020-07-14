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12-годинна злива у Харкові побила рекорд 1881 року — фото і відео стихії

12-годинна злива у Харкові побила рекорд 1881 року — фото і відео стихії

14 лип 2020, 13:45
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Злива у Харкові, які тривала 12 годин, встановила новий рекорд з норми опадів. За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, 13 липня у Харкові випало 90 мм опадів.

У Харкові випало 90 міліметрів, по області — до 115. 90 мм — це 150% місячної норми, а 115 мм — це 190% місячної норми, — розповіла завідувачка центру з гідрометеорології Євгенія Ляшенко, пише «Суспільне».

Синоптик гідрометцентру Ігор Кібальчич уточнив, що у Харкові перевищено показник липня 1881 року, коли випало 83 мм опадів. Інформація про це міститься у кліматичному довіднику.

Вода в районі станції метро "Студентська" / 12-годинна злива у Харкові побила рекорд 1881 року / фото: Суспільне

Сам циклон вже відійшов на північ, ми на цей час перебуваємо у тиловій частині. Інтенсивність дощу повинна вже дещо знизитися, — прогнозують синоптики.

Зауважимо, що рясний дощ у Харкові розпочався 13 липня і йшов усю ніч. Внаслідок зливи у місті підтоплено деякі вулиці і дороги, вітер повалив дерева. Зокрема, ускладнений рух на вулиці Академіка Павлова, в районі ринку «Барабашово».

Наші служби спрацювали чітко, жодних серйозних аварій або подій, пов’язаних з сильною зливою, не зафіксовано… Стихія зруйнувала дороги, тротуари… Все буде відновлено і приведено в належний стан. Якщо у когось є питання, які потребують невідкладного вирішення, телефонуйте 067−579−47−47, — написав мер Харкова Геннадій Кернес в телеграм.

12-годинна злива у Харкові побила рекорд 1881 року

12-годинна злива у Харкові побила рекорд 1881 року

Метеорологи зазначили, що дощ закінчився лише о 9.00 14 липня.

На метеостанції Харкова випало 87 мм, що є абсолютним добовим максимумом опадів не тільки для липня, а й в цілому для станції за весь період спостережень, — йдеться у повідомленні центру у Фейсбук.

По області найбільше дощу випало на метеостанції Слобожанське (приблизно 50 км на південний схід від Харкова) — 104 мм. Причиною таких рясних опадів стало проходження через територію області хвилі на холодному фронті, за рахунок чого розвивалася інтесивна конвекція.

Карта опадів демонструє атмосферний фронт над Харковом

Дані щодо опадів за місяцями. Абсолютний максимум у Харкові зафіксовано у липні 1881 року, коли випало 83 мм. / Фото Ігоря Кібальчича


Джерело: Ракурс


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