Катастрофа МАУ — Київ відповів на розповіді Тегерана про людську помилку. Фото: Nur.kz

https://racurs.ua/ua/n141088-katastrofa-mau-kyyiv-vidpoviv-na-rozpovidi-tegerana-pro-ludsku-pomylku.html

Ракурс

Катастрофа літака «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) в Тегерані сталася на початку січня цього року, але досі влада Ірану змінює версії про причини удару по борту й уникає зобов’язань щодо виплати компенсацій родинам загиблих. Чергова іранська заява про нібито людську помилку, внаслідок чого було збито літак із пасажирами, не викликала довіри у Києві.

Україна не погоджується з новою версією Ірану і довірятиме лише висновку міжнародної групи експертів із розслідування причин катастрофи літака МАУ, наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу 14 липня.

Чиновник також зазначив, що до Ірану є багато об'єктивних запитань щодо трагедії.

Нав’язування інтерпретацій (Ірану — ред.) є помилковим, ми всі маємо зосередитися на встановленні юридичних фактів, — заявив міністр.

Міністерство закордонних справ України вже підготувалося до дипломатичної та юридичної боротьби для справедливого покарання винних у збитті літака МАУ.

МЗС зробить усе належне, щоб Іран заплатив найвищу ціну за те, що сталося, — запевнив Кулеба.



Нагадаємо, пасажирський борт МАУ було збито в Ірані 8 січня. Жертвами катастрофи стали 176 осіб, у тому числі 11 українців — це були переважно члени екіпажу. Іран кілька днів не визнавав факту збиття літака, але згодом йому довелося підтвердити, що на борт було здійснено ракетну атаку. При цьому півроку розслідування практично стоїть на місці.

Згідно з останньою версією Ірану, який їх постійно змінює, у комплексі протиповітряної оборони, що завдав удару по пасажирському борту МАУ, було порушено налаштування і це зумовило похибку даних про літак.