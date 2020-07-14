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Ракурс
Кейт Міддлтон знову здивувала шанувальників, фото — instagram.com/kensingtonroyal

Кейт Міддлтон знову здивувала шанувальників — фото нової зачіски і дорогої сукні

14 лип 2020, 13:27
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Кейт Міддлтон здивувала шанувальників під час чергового виходу у світ. Герцогиня Кембриджська з’явилася на публіці з новою стрижкою і в оригінальній сукні.

В офіційному Instagram Кенсингтонського палацу опублікували нові фото 38-річної Міддлтон. Дружина принца Вільяма прийшла на запуск проекту Happy Tiny People. Це освітня ініціатива BBC, спрямована на розвиток дітей від народження до чотирьох років.

Кейт Міддлтон знову здивувала шанувальників, фото — instagram.com/kensingtonroyal

Герцогиня Кембриджська одягнула максі-сукні у великий горох від Emilia Wickstead і босоніжки на танкетці. Вартість виробу бренду Emilia Wickstead — 1 тис. 565 фунтів стерлінгів.

Монарша особа не перевантажувала образ аксесуарами, але показала новий імідж. Вона також злегка висвітлила волосся.

Кейт Міддлтон знову здивувала шанувальників, фото — instagram.com/kensingtonroyal


Нещодавно принц Вільям і Кейт Міддлтон відвідали госпіталь імені королеви Єлизавети. Візит був приурочений до 72-ї річниці заснування Національної служби охорони здоров’я Великої Британії. Герцогиня Кембриджська постала в максі-сукні Beulah London, яка підкреслила її тендітну фігуру.

Кейт не випадково обрала цей колір, оскільки він традиційний для NHS. Герцогиня віддала шану всім лікарям і медсестрам, які самовіддано борються з коронавірусом.

Джерело: Ракурс


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