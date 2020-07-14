Кейт Міддлтон знову здивувала шанувальників, фото — instagram.com/kensingtonroyal

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Ракурс

Кейт Міддлтон здивувала шанувальників під час чергового виходу у світ. Герцогиня Кембриджська з’явилася на публіці з новою стрижкою і в оригінальній сукні.

В офіційному Instagram Кенсингтонського палацу опублікували нові фото 38-річної Міддлтон. Дружина принца Вільяма прийшла на запуск проекту Happy Tiny People. Це освітня ініціатива BBC, спрямована на розвиток дітей від народження до чотирьох років.

Герцогиня Кембриджська одягнула максі-сукні у великий горох від Emilia Wickstead і босоніжки на танкетці. Вартість виробу бренду Emilia Wickstead — 1 тис. 565 фунтів стерлінгів.

Монарша особа не перевантажувала образ аксесуарами, але показала новий імідж. Вона також злегка висвітлила волосся.

Нещодавно принц Вільям і Кейт Міддлтон відвідали госпіталь імені королеви Єлизавети. Візит був приурочений до 72-ї річниці заснування Національної служби охорони здоров’я Великої Британії. Герцогиня Кембриджська постала в максі-сукні Beulah London, яка підкреслила її тендітну фігуру.

Кейт не випадково обрала цей колір, оскільки він традиційний для NHS. Герцогиня віддала шану всім лікарям і медсестрам, які самовіддано борються з коронавірусом.