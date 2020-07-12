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Кейт Міддлтон повторила образ данської принцеси — фото сукні за 700 доларів, фото — 24 канал

Кейт Міддлтон повторила образ данської принцеси — фото сукні за 700 доларів

12 лип 2020, 18:26
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Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон вийшла у світ в наряді за 660 доларів. Дружина принца Вільяма повторила образ данської принцеси Мері.

Британські критики моди все частіше звертають увагу на те, що Міддлтон і Мері мають дуже схожий смак. Нещодавно багато хто помітив, що герцогиня одягла під час офіційного візиту в госпіталь королеви Єлизавети синю сукню Beulah London за 525 фунтів стерлінгів.

Кейт Міддлтон повторила образ данської принцеси — фото сукні за 700 доларів

Ця сукня була ідентична тій, яку одягала в 2019 році під час візиту в Індонезію принцеса Данії Мері, повідомляє Daily Mail.

Покійний дизайнер Chanel Карл Лагерфельд іноді називав Кейт і Мері «королівськими сестрами» — настільки схожими є їхні смаки у моді.

За кілька останніх років Міддлтон кілька разів помітили в сукнях дизайну, схожому на одяг Мері. Як виявилося, жінки — не тільки шанувальники «суконь в горошок», але й квіткових мотивів.


Кейт Міддлтон повторила образ данської принцеси — фото сукні за 700 доларів

Кейт Міддлтон повторила образ данської принцеси — фото сукні за 700 доларів


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