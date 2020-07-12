Кейт Миддлтон повторила образ датской принцессы, фото — 24 канал

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Ракурс

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вышла в свет в наряде за 660 долларов. Жена принца Уильяма повторила образ датской принцессы Мэри.

Британские критики моды все чаще обращают внимание на то, что у Миддлтон и Мэри очень похожий вкус. Недавно многие заметили, что герцогиня надела во время официального визита в госпиталь королевы Елизаветы синее платье Beulah London за 525 фунтов стерлингов.

Это платье идентично тому, которое одевала в 2019 году во время визита в Индонезию принцесса Дании Мэри, сообщает Daily Mail.

Покойный дизайнер Chanel Карл Лагерфельд иногда называл Кейт и Мэри «королевскими сестрами» — настолько похожими являются их вкусы в моде.

За несколько последних лет Миддлтон несколько раз заметили в платье, дизайн, которого похож на одежду Мэри. Как оказалось, обе женщины — не только поклонники «платьев в горошек», но и цветочных мотивов.