300-летний исламский оберег выкопали археологи в Одесской области, фото — Думская

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Ракурс

Археологи нашли в Одесской области 300-летний исламский оберег. В Белгород-Днестровском участники экспедиции раскапывают участок в так называемом Гражданском дворе местной крепости.

На днях археологи достали из-под земли бумажный тумар — оберег, свернутый в треугольник, на котором написаны строки из Корана. Находке не менее 300 лет, сообщает «Думская».

Доктор исторических наук Андрей Красножон считает, что бумага сохранилась прекрасно, поэтому называет находку уникальной.

Сохранить тумар в хорошем состоянии помогли качество материала и свойства местной почвы. Ученые пока не решились в полевых условиях полностью развернуть амулет и прочитать текст, но уже сейчас на нем можно заметить фразу на арабском: «Написано от страха [перед Аллахом?]".

Также на амулете указано число 007. Ученые предполагают, что это фрагмент даты 1007, то есть 1598/99 года.

Красножон рассказал, что находка может дополнить сведения о жизни людей в Аккермане в первой половине XVIII века. Тогда в городе родился и жил турецкий ученый, богослов Мухаммед аль-Аккермане, который стал впоследствии судьей в городе Мекка.

Другими находками на раскопках в Белгород-Днестровской крепости стали бронзовый ключ, турецкий кинжал и пушечное ядро ​​XVIII века.

Ранее «Ракурс» рассказывал о ценной археологической находке во Львове — плитах, которыми иудеи увековечивают захоронения своих близких. Несколько десятков таких плит нашли на территории львовской «Тюрьмы на Лонцкого».