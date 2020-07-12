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Ракурс
«Географы» из Офиса президента ошиблись с названием области на видео, фото — В.Зеленський

«Географы» из Офиса президента ошиблись с названием области на видео

12 июл 2020, 17:15
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В Офисе президента Украины перепутали название области в новом видео о путешествии главы государства.

На прошлой неделе Владимир Зеленский ездил по стране и побывал сразу в трех регионах — на Луганщине, Буковине и Волыни. Именно Волынскую область имиджмейкеры президента в видео назвали Луцкой.

Так по крайней мере дважды подписали титры на видео, где речь идет о визите главы государства на предприятие «Модерн Экспо» в Луцке.

Луцкая область. Встреча с представителями бизнеса, — так первоначально подписали этот фрагмент видео.

«Географы» из Офиса президента ошиблись с названием области в видео, скриншот О.Гордийчук

«Географы» из Офиса президента ошиблись с названием области в видео, скриншот О.Гордийчук


Через некоторые время старый вариант медиаматериала удалили из всех соцсетей президента и его офиса, а также залили исправленный — уже с Волынской областью в титрах.

В новом видео от Зеленского рассказывается, как он летал проверять борьбу с пожарами на Луганщине и коронавирусом в Черновицкой области, открывал объекты строительства на Волыни и фотографировался с 200-гривневой купюрой на фоне Луцкого замка.

Источник: Ракурс


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