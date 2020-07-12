«Географи» з Офісу президента помилилися із назвою області у відеоhttps://racurs.ua/ua/n141010-geografy-z-ofisu-prezydenta-pomylylysya-iz-nazvou-oblasti-u-video.htmlРакурс
В Офісі президента України переплутали назву області у новому відео про мандрівку глави держави.
Минулого тижня Володимир Зеленський їздив по країні і побував відразу у трьох регіонах — на Луганщині, Буковині та Волині. Саме Волинську область іміджмейкери президента у відео назвали Луцькою.
Так принаймні двічі підписали титри на відео, де йдеться про візит глави держави на підприємство «Модерн Експо» у Луцьку.
Луцька область. Зустріч із представниками бізнесу, — так першопочатково підписали цей фрагмент відео.
Через деяких час старий варіант медіаматеріалу видалили з усіх соцмереж президента та його офісу, натомість залили виправлений — вже із Волинською областю у титрах.
У новому відео від Зеленського розповідається, як він літав на перевіряти боротьбу із пожежами на Луганщині і коронавірусом у Чернівецькій області, відкривав об'єкти будівництва на Волині і фотографувався із 200-гривневою купюрою на тлі Луцького замку.