«Географи» з Офісу президента помилилися із назвою області у відео, фото — В.Зеленський

https://racurs.ua/ua/n141010-geografy-z-ofisu-prezydenta-pomylylysya-iz-nazvou-oblasti-u-video.html

Ракурс

В Офісі президента України переплутали назву області у новому відео про мандрівку глави держави.

Минулого тижня Володимир Зеленський їздив по країні і побував відразу у трьох регіонах — на Луганщині, Буковині та Волині. Саме Волинську область іміджмейкери президента у відео назвали Луцькою.

Так принаймні двічі підписали титри на відео, де йдеться про візит глави держави на підприємство «Модерн Експо» у Луцьку.

Луцька область. Зустріч із представниками бізнесу, — так першопочатково підписали цей фрагмент відео.

Через деяких час старий варіант медіаматеріалу видалили з усіх соцмереж президента та його офісу, натомість залили виправлений — вже із Волинською областю у титрах.

У новому відео від Зеленського розповідається, як він літав на перевіряти боротьбу із пожежами на Луганщині і коронавірусом у Чернівецькій області, відкривав об'єкти будівництва на Волині і фотографувався із 200-гривневою купюрою на тлі Луцького замку.