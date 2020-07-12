Як собор Святої Софії у Стамбулі знову стає мусульманським

Християнські мозаїки в соборі Святої Софії у Стамбулі закриють від вірян, фото — Медуза

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Християнські мозаїки в соборі Святої Софії, який тепер знову є мечеттю, будуть закривати від вірян, які молитимуться в ньому.

Міністерство культури і туризму Туреччини разом з Управлінням у справах релігії уряду Туреччини готують рекомендації про підготовку до проведення мусульманських молитов в соборі, повідомляє Hurriyet.

Розглядається можливість встановити в соборі спеціальну систему освітлення, при якій під час богослужінь вірячи не будуть бачити християнські мозаїки і фрески. Лазерні промені можуть затемнювати обличчя святих. Також розглядається варіант, при якому мозаїку буде закривати завісою.

Турецька влада обіцяє дбайливо ставитися до фресок і мозаїк, щоб не зіткнутися з негативом через поводження з історичними цінностями.

У Туреччині в липні 2020 року переглянули статус собору Святої Софії. Раніше це був музей, але турецька влада знову облаштувала тут мечеть, як це було впродовж кількох століть існування Османської імперії. Держрада (адмінсуд країни) скасувала відповідне рішення уряду від 1934 року.

Уже 15 липня в Святій Софії ймовірно відбудеться перша мусульманська молитва за багато десятиліть.

Рішення Туреччини зробити з собору Святої Софії в Стамбулі мечеть викликало у Франції сумніви щодо світськості та сучасності країни.

Собор Святої Софії входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Він може втратити свій статус символу свободи релігії, терпимості та різноманітності.