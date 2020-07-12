Зіркового Рональдіньо залишили під арештом через фальшиві паспорти, фото — Канал футбол

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Чемпіон світу з футболу Рональдіньо і його брат залишаться під арештом за використання фальшивих паспортів.

Адвокати 40-річної футбольної зірки з Бразилії програли апеляцію. Роналдіньо і його брат з березня перебувають під домашнім арештом за те, що пред’явили підроблені паспорти в аеропорту столиці Парагваю Асунсьйоні.

Футболістові довелося підробити документи через заборону на виїзд з Бразилії, де його зобов’язали виплатити великий штраф за незаконне будівництво.

За даними NOS, підозрювані перебувають під домашнім арештом в одному з готелів Асунсьйона. Під час слідства Рональдіньо міг і перебувати у в’язниці, якби не застава в розмірі 1,6 млн. дол.

Брати відбували домашній арешт в готелі «Палмарога» в центрі Асунсьйона. Номер в ньому коштує від 80 до 90 дол. за ніч. Люкс, в якому проживає Роналдіньо, обходиться у 380 дол. за ніч.

В цілому по справі про підроблені паспорти заарештовані 18 осіб, в тому числі поліцейські і співробітники імміграційної служби або поліції. Брати визнали свою провину.

Бразилець завершив кар'єру в 2015 році, встигнувши пограти за «Греміо», ПСЖ, «Барселону», «Мілан», «Фламенго», «Атлетіко Мінейро» і «Флуміненсе». Форвард встиг виграти 12 трофеїв, в тому числі і Лігу чемпіонів. Роналдіньо — чемпіон світу 2002 року, у 2005 році він отримав нагороду «Золотий м’яч».