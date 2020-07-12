Росія під Луганськом нарощує бронетехніку. Фото: investigator.org.ua

https://racurs.ua/ua/n141007-naroschuvannya-bronetehniky-pid-luganskom-zafiksuvala-obsie.html

Ракурс

Війна на Донбасі може перейти в активну фазу. Російські окупанти збільшують кількість бронетехніки в Луганській області, порушуючи лінію відводу.

Про це свідчать дані місії ОБСЄ, повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил.

Безпілотник ОБСЄ під час спостережного польоту над непідконтрольною Україні територією Луганської області зафіксував 11 танків Т-64 та 152-міліметрову армійську самохідну гаубицю «Гіацинт С» поблизу населеного пункту Лутугине.

Окупаційні війська обстріляли безпілотник, щоб ОБСЄ не побачила військову техніку, яка розміщена з порушенням домовленостей про лінію відведення важкого озброєння.

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін заявляє, що проросійські бойовики продовжують ігнорувати та порушувати домовленості щодо відведення важкого озброєння.

Крім того, окупанти продовжують розширювати мінні поля поблизу ділянки розведення військ «Петрівське».

Така поведінка бойовиків лише доводить, що окупанти не збираються виконувати мінські угоди і бажають загострення ситуації на лінії розмежування.

Як раніше писав «Ракурс», на території окупованого Донбасу російські окупанти нарощують свою військову присутність. Військові бази розширюються та будуються нові військові об'єкти.