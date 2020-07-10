Склад і чисельність армії РФ у Криму розкрили у ЗСУ

Російська армія в Криму. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/ua/n140915-sklad-i-chyselnist-armiyi-rf-u-krymu-rozkryly-u-zsu.html

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Російська Федерація зосередила в окупованому українському Криму велику кількість живої сили та бронетехніки.

Наразі на території анексованого півострова перебувають 32 тис. 500 військовослужбовців Збройних сил Росії. Про це 9 липня заявив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв в ефірі ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1».

За його словами, на півострові зосереджено 200 бронемашин, 31 танк, 100 артилерійських систем, 34 вертольоти, 63 літаки та 684 одиниці військової техніки.

Наєв додав, що сухопутне угруповання російських військових на території Криму становить 11 тис. 500 осіб. Це — військово-морські сили країни-агресора та сили протиповітряної оборони. А сухопутні сили складаються з двох бригад та одного батальйону.

Також у ЗСУ зазначили, що Україна посилила розвідку в кримському напрямку. В українській армії вважають, що наразі немає загрози наступу на Херсонщину.

Нагадаємо, у червні колишній командувач Збройними силами США в Європі генерал Бен Ходжес заявляв, що Росія через брак води в Криму може вторгнутися в Херсонську область. Для нападу агресори використають навчання, які відбуватимуться у вересні цього року.