Состав и численность армии РФ в Крыму раскрыли в ВСУ

Российская армия в Крыму. Фото: 24tv.ua

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Российская Федерация сосредоточила в оккупированном украинском Крыму большое количество живой силы и бронетехники.

Сейчас на территории аннексированного полуострова находятся 32 тыс. 500 военнослужащих Вооруженных сил России. Об этом 9 июля заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».

По его словам, на полуострове сосредоточено 200 бронемашин, 31 танк, 100 артиллерийских систем, 34 вертолета, 63 самолета и 684 единицы военной техники.

Наев добавил, что сухопутная группировка российских военных на территории Крыма составляет 11 тыс. 500 человек. Это — военно-морские силы страны-агрессора и силы противовоздушной обороны. А сухопутные силы состоят из двух бригад и одного батальона.

Также в ВСУ отметили, что Украина усилила разведку в крымском направлении. В украинской армии считают, что пока нет угрозы наступления на Херсонщину.

Напомним, в июне бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес заявлял, что Россия из-за нехватки воды в Крыму может вторгнуться в Херсонскую область. Для нападения агрессоры используют учения, которые пройдут в сентябре этого года.