Россия может вторгнуться в Херсонскую область. Фото: defence-ua.com

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Российская Федерация может начать военное наступление на материковую часть Украины.

Россия, которая превратила оккупированный Крым в мощную военную базу, из-за нехватки воды на полуострове может вторгнуться в Херсонскую область. Для нападения агрессоры используют учения, которые пройдут в сентябре этого года. Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес.

По словам бывшего чиновника, оккупированный Крым очень важен для Путина, поскольку именно с баз оккупированного полуострова Москва направляет в Сирию и Ливию военные корабли. В сентябре в Южном военном округе пройдут учения «Кавказ-2020», в которых будет задействовано большое количество военнослужащих.

Генерал уверен, что Кремль попытается захватить дамбу в Херсонской области, чтобы решить проблему с питьевой водой на оккупированном полуострове. Ходжес предполагает, что во время учений РФ объявит гуманитарный кризис на полуострове из-за отсутствия воды и нападет на Херсонщину. Затем в Кремле свое решение объяснят тем, что у них не было выбора.

Напомним, оккупанты заявляли, что в Крыму наблюдается нехватка воды. Три водохранилища Симферополя наполнены в среднем на 30% и этой воды в городе хватит на три месяца.