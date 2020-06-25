Росія може вторгнутися в Херсонську область. Фото: defence-ua.com

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Російська Федерація може розпочати військовий наступ на материкову частину України.

Росія, яка перетворила окупований Крим в потужну військову базу, через брак води на півострові може вторгнутися в Херсонську область. Для нападу агресори використають навчання, які відбуватимуться у вересні цього року. Про це в ефірі телеканалу «Дом» заявив колишній командувач Збройними силами США в Європі генерал Бен Ходжес.

За словами колишнього високопосадовця, окупований Крим дуже важливий для Путіна, оскільки саме з баз окупованого півострова Москва направляє в Сирію та Лівію військові кораблі. У вересні в Південному військовому окрузі пройдуть навчання «Кавказ-2020», в яких буде задіяна велика кількість військовослужбовців.

Генерал упевнений, що Кремль спробує захопити дамбу в Херсонській області, щоб вирішити проблему із питною водою на окупованому півострові. Ходжес припускає, що під час навчань РФ оголосить гуманітарну кризу на півострові через відсутність води й нападе на Херсонщину. Потім у Кремлі свої рішення пояснять тим, що у них не було вибору.

Нагадаємо, окупанти заявляли, що в Криму спостерігається нестача води. Три водосховища Сімферополя наповнені в середньому на 30% і цієї води в місті вистачить на три місяці.