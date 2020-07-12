Россия под Луганском наращивает бронетехнику. Фото: investigator.org.ua

https://racurs.ua/n141007-naraschivanie-bronetehniki-pod-luganskom-zafiksirovala-obse.html

Ракурс

Война на Донбассе может перейти в активную фазу. Российские оккупанты наращивают количество бронетехники в Луганской области, нарушая при этом линию отвода.

Об этом свидетельствуют данные миссии ОБСЕ, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Беспилотник ОБСЕ во время наблюдательного полета над неподконтрольной Украине территорией Луганской области зафиксировал 11 танков Т-64 и 152-миллиметровую армейскую самоходную гаубицу «Гиацинт С» вблизи населенного пункта Лутугино.

Оккупационные войска обстреляли беспилотник, чтобы ОБСЕ не смогла увидеть военную технику, которая размещена с нарушением договоренностей о линии отведения тяжелого вооружения.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон заявляет, что пророссийские боевики продолжают игнорировать и нарушать договоренности по отводу тяжелого вооружения.

Кроме того, оккупанты продолжают расширять минные поля вблизи участка разведения войск «Петровское».

Такое поведение боевиков лишь доказывает, что оккупанты не собираются выполнять минские соглашения и желают обострения ситуации на линии разграничения.

Как ранее писал «Ракурс», на территории оккупированного Донбасса российские оккупанты усиливают свое военное присутствие. Военные базы укрупняются и строятся новые военные объекты.