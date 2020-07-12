Звездного Рональдиньо оставили под арестом из-за фальшивых паспортов

Звездного Рональдиньо оставили под арестом за фальшивые паспорта

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Ракурс

Чемпион мира по футболу Роналдиньо и его брат останутся под арестом из-за использования фальшивых паспортов.

Адвокаты 40-летней футбольной звезды из Бразилии проиграли апелляцию. Роналдиньо и его брат с марта находятся под домашним арестом за то, что предъявили поддельные паспорта в аэропорту столицы Парагвая Асунсьоне.

Футболисту пришлось подделать документы из-за запрета на выезд из Бразилии, где его обязали выплатить крупный штраф за незаконное строительство.

По данным NOS, подозреваемые находятся под домашним арестом в одном из отелей Асунсьона. Во время следствия Рональдиньо мог пребывать и в тюрьме, если бы не залог в размере 1,6 млн долл.

Братья отбывали домашний арест в гостинице «Палмарога» в центре Асунсьона. Номер в нем стоит от 80 до 90 долл. за ночь. Люкс, в котором проживает Роналдиньо, обходится в 380 долл. за ночь.

В целом по делу о поддельных паспортах арестованы 18 человек, в том числе полицейские и сотрудники иммиграционной службы или полиции. Братья признали свою вину.

Бразилец завершил карьеру в 2015 году, успев поиграть за «Гремио», ПСЖ, «Барселону», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро» и «Флуминенсе». Форвард выиграл 12 трофеев, в том числе и Лигу чемпионов. Роналдиньо — чемпион мира 2002 года, в 2005 году он получил награду «Золотой мяч».