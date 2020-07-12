Как собор Святой Софии в Стамбуле вновь становится мусульманским

Христианские мозаики в соборе Святой Софии в Стамбуле закроют от верующих, фото — Медуза

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Христианские мозаики в соборе Святой Софии, который теперь снова является мечетью, будут закрывать от верующих.

Министерство культуры и туризма Турции совместно с Управлением по делам религии правительства Турции готовят рекомендации по поводу подготовки к проведению мусульманских молитв в соборе, сообщает Hurriyet.

Рассматривается возможность установить в соборе специальную систему освещения, при которой во время богослужений верующим не будут видны христианские мозаики и фрески. Лазерные лучи могут затемнять лики святых. Также рассматривается вариант, при котором мозаику будут закрывать занавесом.

Турецкие власти обещают бережно относиться к фрескам и мозаикам, чтобы не столкнуться с негативом из-за обращения с историческими ценностями.

В Турции в июле 2020 года просмотрели статус собора Святой Софии. Раньше это был музей, но турецкие власти вновь обустроили здесь мечеть, как это было на протяжении нескольких веков существования Османской империи. Госсовет (админсуд страны) отменил соответствующее решение правительства Мустафы Кемаля от 1934 года.

Уже 15 июля в Святой Софии вероятно состоится первая мусульманская молитва за многие десятилетия.

Решение Турции сделать из собора Святой Софии в Стамбуле мечеть вызвало во Франции сомнения относительно светскости и современности страны.

Собор Святой Софии входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он может потерять свой статус символа свободы религии, терпимости и разнообразия.