Собор Святой Софии. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n140971-sobor-svyatoy-sofii-v-stambule-stanet-mechetu-franciya-otreagirovala-na-ukaz-erdogana.html

Ракурс

Решение Турции сделать из собора Святой Софии в Стамбуле мечеть вызвало во Франции сомнения относительно светскости и современности страны.

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Жан-Ив Ле Дриан заявил, что страна глубоко сожалеет о решении Эрдогана. Об этом говорится в заявлении главы МИД Франции.

Он заявил, что решение передать исторический памятник и символ христианства в распоряжение мусульманам ставит под сомнение то, что Турция является светской и современной страной.

Собор Святой Софии, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, может потерять свой статус символа свободы религии, терпимости и разнообразия, считают во французском правительстве.

Как известно, собор Святой Софии в Стамбуле существует уже более 1400 лет. За это время он был и символом христианства, и центром мусульманства. Храму был присвоен статус музея в 1934 году по приказу основателя современной светской Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.

Напомним, 10 июля, Верховный суд Турции отменил решение, согласно которому собор с 1934 был преобразован в музей. Теперь он станет мечетью.